Израиль заявил о пуске более 600 ракет из сектора Газа

Около 480 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю и около 150 ракет были запущены из сектора Газа в сторону Израиля и взорвались на территории анклава, сообщила пресс-служба армии.
«До этого времени из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 480 ракет, и примерно 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля и взорвались внутри сектора Газа», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что система ПРО «Железный купол» перехватила 200 из них.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».
Ракетные обстрелы происходят на фоне возросшей напряженности в Восточном Иерусалиме, где происходят столкновения израильских полицейских с палестинцами. В пятницу, 7 мая, возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах согласно решению израильского суда проводилось выселение арабских семей. В связи с этим в районе начались протесты и столкновения.
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