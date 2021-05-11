Волошин обратился к Европарламенту относительно репрессий против украинской оппозиции

Народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин обратился к депутатам Комитета по Иностранным Делам Европейского Парламента относительно недавнего проявления жестких репрессий против украинской оппозиции, в частности, Виктора Медведчука и Тараса Козака. Текст соответствующего обращения есть в распоряжении ZIK.

«Уважаемые депутаты Европарламента! Возмутительные расправы украинского правительства над политической оппозицией зашло слишком далеко. Сегодня, двух депутатов от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» — второй самой большой парламентской фракции и ведущей оппозиционной политической силы — Виктора Медведчука (главу политического совета партии) и Тараса Козака обвинили в якобы «государственной измене», — заявил Волошин.

По его словам, обществу сообщили об этом решении через «перенасыщенный клоунадой Facebook-пост генерального прокурора Ирины Венедиктовой, который сам по себе доказывает, что мы имеем дело с обыкновенным политическим пиаром, который не имеет ничего общего с правоохранительной деятельностью».

«В этом самом тексте, г-жа Венедиктова не только ложно обвинила г-на Медведчука и г-на Козака, спрашивая их о правовом статусе Крыма, несмотря на множественные публичные заявления обеих о том, что полуостров принадлежит Украине. Она обвинила их в „создании армии информационных клонов, распространяющих антиукраинские нарративы“. Сложно найти соответствующие параграфы в Криминальном Кодексе Украины, что, опять же, подтверждает тот факт, что генпрокурор просто играет в политику, вместо того, чтобы повиноваться букве и духу закона», — отметил нардеп.

Политик добавил, что учитывая роль, которую Медведчук на протяжении нескольких лет играл в попытках найти дипломатическое решение тлеющему конфликту на Донбассе, не будет слишком большим преувеличением допустить, что «такие высокомерные шаги украинского правительства будут в дальнейшем мешать достижению долгожданного мира в этой части Европы».

«И, конечно, это еще сильнее отдаляет Украину от установленных международных стандартов демократии и прав человека», — резюмировал спикер по вопросам внешней политики от «Оппозиционной платформы — За жизнь».