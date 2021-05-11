Войти
Зеленский заявил о стратегическом курсе Украины на ЕС и НАТО
позиция
Зеленский заявил о стратегическом курсе Украины на ЕС и НАТО
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ
официально
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Волошин обратился к Европарламенту относительно репрессий против украинской оппозиции

366
Волошин обратился к Европарламенту относительно репрессий против украинской оппозиции

Народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин обратился к депутатам Комитета по Иностранным Делам Европейского Парламента относительно недавнего проявления жестких репрессий против украинской оппозиции, в частности, Виктора Медведчука и Тараса Козака. Текст соответствующего обращения есть в распоряжении ZIK.

«Уважаемые депутаты Европарламента! Возмутительные расправы украинского правительства над политической оппозицией зашло слишком далеко. Сегодня, двух депутатов от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» — второй самой большой парламентской фракции и ведущей оппозиционной политической силы — Виктора Медведчука (главу политического совета партии) и Тараса Козака обвинили в якобы «государственной измене», — заявил Волошин.

По его словам, обществу сообщили об этом решении через «перенасыщенный клоунадой Facebook-пост генерального прокурора Ирины Венедиктовой, который сам по себе доказывает, что мы имеем дело с обыкновенным политическим пиаром, который не имеет ничего общего с правоохранительной деятельностью».

«В этом самом тексте, г-жа Венедиктова не только ложно обвинила г-на Медведчука и г-на Козака, спрашивая их о правовом статусе Крыма, несмотря на множественные публичные заявления обеих о том, что полуостров принадлежит Украине. Она обвинила их в „создании армии информационных клонов, распространяющих антиукраинские нарративы“. Сложно найти соответствующие параграфы в Криминальном Кодексе Украины, что, опять же, подтверждает тот факт, что генпрокурор просто играет в политику, вместо того, чтобы повиноваться букве и духу закона», — отметил нардеп.

Политик добавил, что учитывая роль, которую Медведчук на протяжении нескольких лет играл в попытках найти дипломатическое решение тлеющему конфликту на Донбассе, не будет слишком большим преувеличением допустить, что «такие высокомерные шаги украинского правительства будут в дальнейшем мешать достижению долгожданного мира в этой части Европы».

«И, конечно, это еще сильнее отдаляет Украину от установленных международных стандартов демократии и прав человека», — резюмировал спикер по вопросам внешней политики от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Виктор Медведчук, Европарламент, ОПЗЖ, Олег Волошин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чуть помедленнее, кони беспредела, чуть помедленнее…

Обыски дома у Медведчука войдут в историю как пример того, что Зеленский и компания нарушили негласный кодекс чести украинской политики. Говоря по-модному, пересекли «красные линии». А за это потом прилетит бумеранг. И больно ударит не только по Зеленскому, но и по всей постмайданной братве.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016