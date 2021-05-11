ООН повысила прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году

ООН прогнозирует рост мировой экономики до 5,4% в текущем году. Об этом говорится в распространенном во вторник среднесрочном докладе всемирной организации о перспективах роста.
Согласно исследованию, «после резкого снижения на 3,6% в 2020 году теперь мировой экономике предсказывается рост на 5,4% в 2021 году». В январе ООН прогнозировала рост только на 4,7%.
Как отметил на презентации доклада начальник Отдела глобального экономического мониторинга ООН Хамид Рашид, глобальный рост обусловлен «укреплением экономической активности США и Китая», а также в целом восстановлением экономики после пандемии. «Объемы торговли уже вышли на допандемийный уровень», — информировал он.
В то же время Рашид указал на неравномерное восстановление в различных регионах мира. В частности, он отметил, что «экономические перспективы более скромны для Европы».
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