Суд продлил до июля арест обвиняемых в убийстве активистки Гандзюк

Днепровский райсуд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в убийстве активистки Екатерины Гандзюк — главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и Алексею Левину.

«Днепровский районный суд Киева оставил подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей...Мера пресечения без права внесения залога для Мангера и Левина продлили до 9 июля», — говорится в сообщении на сайте издание «Суспильне» во вторник вечером.

В ходе судебного заседания защита обвиняемых просила об изменении меры пресечения, отмечая безосновательность обвинения и меры пресечения.

Защита Левина ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета. Адвокат подозреваемого во время заседания отметил, что такая мера пресечения не позволит его подзащитному скрываться, а содержания под стражей в этом случае является необоснованным.

Адвокат Владислава Мангера ходатайствовал о мере пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста.

Как сообщал Капитал, исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета. 16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк. В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

16 июня сотрудники Службы безопасности доставили председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в Печерский райсуд для избрания ему меры пресечения. Ранее в Офисе генпрокурора отмечали, что намерены ходатайствовать об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

20 августа Днепровский районный суд продлил до 18 октября 2020 года Мангеру и Левину меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

24 ноября защитники Владислава Мангера заявили, что будут ходатайствовать об изменении ему меры пресечения.

4 декабря Днепровский районный суд продлил Владиславу Мангеру и Алексею Левину срок содержания под стражей на два месяца без внесения залога.