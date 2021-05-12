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В Украине за сутки 4 538 новых случаев COVID-19

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В Украине за сутки 4 538 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4 538 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 19 766 человек, умерли 356 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 мая 2021 года. В частности, заболели 180 детей и 142 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 349 человек; летальных случаев — 356; выздоровело — 19 766 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в среду утром.

Днем ранее, 11 мая было зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 мая сообщалось о 2 817 новых инфицированных коронавирусом, 9 мая, было зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, 8 мая было 8 710 новых случая инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19, 6 мая зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случая инфицирования COVID-19.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 129 073 человека, 46 978 пациент скончался, 1 797 136 человек выздоровело.

За сутки 11 мая 2021 года в Украине привито 18 264 человека, 882 621 человек привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1298 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

коронавирус
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