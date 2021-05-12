Черный о давлении на оппозицию: это ответ на проведенные нами мероприятия 9 мая

Правоохранители во время проведения обыска не обнаружили вещей или материалов, которые свидетельствовали бы о правонарушениях. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный в эфире телеканала «Перший Незалежний».

«Еще раз хочу обратить внимание наших зрителей на то, что действия, которые сегодня производятся в отношении лидера „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука, являются продолжением провокационных действий в отношении нашей политической силы. И я лично это воспринимаю как ответ на проведение нами мероприятий 9 Мая в честь Дня Великой Победы. В ответ на это действующая власть устроила то, что сейчас происходит», — ответил нардеп.

Он заявил, что действия власти являются обещанной ранее расправой.

«Пятый час продолжаются обыски в офисе ОПЗЖ. Сейчас они уже начали проводить обыски в депутатских приемных... Само мероприятие будет сигналом националистам, которые радуются, и уже их группа была замечена около дома Виктора Медведчука. Они, как коршуны, уже приехали туда, наверное, с желанием совершить противоправные действия. Но народ Украины понял, кто на самом деле герои, а кто об этом только говорит!» — подчеркнул Черный.