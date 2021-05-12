Черный о давлении на оппозицию: это ответ на проведенные нами мероприятия 9 мая

Правоохранители во время проведения обыска не обнаружили вещей или материалов, которые свидетельствовали бы о правонарушениях. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный в эфире телеканала «Перший Незалежний».
«Еще раз хочу обратить внимание наших зрителей на то, что действия, которые сегодня производятся в отношении лидера „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука, являются продолжением провокационных действий в отношении нашей политической силы. И я лично это воспринимаю как ответ на проведение нами мероприятий 9 Мая в честь Дня Великой Победы. В ответ на это действующая власть устроила то, что сейчас происходит», — ответил нардеп.
Он заявил, что действия власти являются обещанной ранее расправой.
«Пятый час продолжаются обыски в офисе ОПЗЖ. Сейчас они уже начали проводить обыски в депутатских приемных... Само мероприятие будет сигналом националистам, которые радуются, и уже их группа была замечена около дома Виктора Медведчука. Они, как коршуны, уже приехали туда, наверное, с желанием совершить противоправные действия. Но народ Украины понял, кто на самом деле герои, а кто об этом только говорит!» — подчеркнул Черный.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016