Войти
Зеленский заявил о стратегическом курсе Украины на ЕС и НАТО
позиция
Зеленский заявил о стратегическом курсе Украины на ЕС и НАТО
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ
официально
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Индии зафиксировали новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

376
В Индии зафиксировали новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

Индия зарегистрировала за минувшие сутки 348 421 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 23 340 938. Как сообщило в среду министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4 205 и составило 254 197.

Суточное количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, стало в Индии очередным антирекордом. Предыдущий самый высокий показатель смертности за 24 часа был зафиксирован 8 мая и составлял 4 187 человек, ранее такой антирекорд был отмечен 6 мая и составлял 3 980 человек.

Как указывает Минздрав Индии, с 5 мая в стране зарегистрировано около 3 млн новых случаев инфицирования. Более 300 тыс. заболевших за сутки Индия постоянно фиксирует с 22 апреля, а более 200 тыс.- с 15 апреля. При этом до начала марта Индия регистрировала менее 20 тыс. случаев за день, власти полагали, что страна победила инфекцию.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).

Читайте также: Бразилия прекратила вакцинировать беременных препаратом AstraZeneca

По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 2 446 674 человека, общее число привитых граждан достигло 175 235 991. Индия остается одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения, указывает Минздрав.

Индия, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 мая 2021
Вторник, 11 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чуть помедленнее, кони беспредела, чуть помедленнее…

Обыски дома у Медведчука войдут в историю как пример того, что Зеленский и компания нарушили негласный кодекс чести украинской политики. Говоря по-модному, пересекли «красные линии». А за это потом прилетит бумеранг. И больно ударит не только по Зеленскому, но и по всей постмайданной братве.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016