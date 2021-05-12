В Индии зафиксировали новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

Индия зарегистрировала за минувшие сутки 348 421 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 23 340 938. Как сообщило в среду министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4 205 и составило 254 197.

Суточное количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, стало в Индии очередным антирекордом. Предыдущий самый высокий показатель смертности за 24 часа был зафиксирован 8 мая и составлял 4 187 человек, ранее такой антирекорд был отмечен 6 мая и составлял 3 980 человек.

Как указывает Минздрав Индии, с 5 мая в стране зарегистрировано около 3 млн новых случаев инфицирования. Более 300 тыс. заболевших за сутки Индия постоянно фиксирует с 22 апреля, а более 200 тыс.- с 15 апреля. При этом до начала марта Индия регистрировала менее 20 тыс. случаев за день, власти полагали, что страна победила инфекцию.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).

По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 2 446 674 человека, общее число привитых граждан достигло 175 235 991. Индия остается одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения, указывает Минздрав.