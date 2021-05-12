Преследование Медведчука и давление на СМИ говорят о том, что Зеленский умело маскировал свой радикализм – ведущий польский информационный портал Оnet

Непосредственной причиной эскалации действий на Донбассе стал переговорный тупик между Украиной и Россией. Но украинская власть попыталась извлечь из этого максимальную выгоду для поднятия своих стремительно падающих рейтингов. Об этом пишет ведущий польский информационный портал Оnet.
В публикации отмечается, что с осени прошлого года рейтинги Президента Украины Владимира Зеленского и особенно его партии «Слуга народа» динамично падают.
«На рубеже декабря и января три крупных опроса общественного мнения показали, что партия „Оппозиционная платформа — За жизнь“ во главе с Виктором Медведчуком опережает правящую партию», — пишет польский ресурс.
Именно поэтому, отмечается в опубликованном материале, Зеленский решился на радикальные шаги против оппозиции.
«В начале февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял неоднозначное решение о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. А спустя три недели санкции были наложены на самого Медведчука и группу его соратников, их обвинили в поддержке терроризма на Востоке Украины», — напоминает Onet.
Такие действия, подчеркивается в статье, подтверждают, что Владимир Зеленский «был радикализирован с самого начала своего президентства». А карту «русскоязычного населения Украины» он разыграл во время предвыборной кампании, чтобы получить дополнительные голоса.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.
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