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Зеленский отреагировал на палестино-израильский конфликт

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Зеленский отреагировал на палестино-израильский конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский призывает немедленно остановить эскалацию насилия в Израиле.

«Небо Израиля — все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей», — написал Зеленский в Twitter в среду.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.

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Изначально боевики в секторе Газа начали запускать ракеты, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме.

Палестина, Израиль, Владимир Зеленский
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