В девятой серии «Паломницы» Оксана Марченко показывает, что для духовного преображения нужны труд и решимость, – Скворцов

Есть как минимум две причины, почему девятая серия цикла «Паломница» Оксаны Марченко снималась в Николаевском монастыре в Мукачево на Закарпатье. Об этом пишет православный публицист Дмитрий Скворцов.

«В своём девятом паломничестве Оксана Марченко отправляется в Мукачево. В небольшой Николаевский монастырь. Почему после Киево-Печерской и Святогорской лавр, таких исторических мест как Феофания, Зимненская обитель, киевский Введенский монастырь, именно туда? Причин тут, как мне кажется, по меньшей мере, две», — поясняет публицист.

По мнению Скворцова, первая причина заключается в том, что Николаевский монастырь является оплотом православия на Закарпатье.

«Первая состоит в том, что для Закарпатья (или ПодкарпатскойРуси, как назывался этот край до Второй мировой войны) Николаевский монастырь такой же оплот Православия, как, скажем Киево-Печерская лавра для всей Руси. Да и основали его киево-печерские монахи (как, впрочем, все вышеперечисленные лавры и монастыри), очевидно, пришедшие в тогдашнее Венгерское королевство для окормления православных русинов, не принявших католичество после Великого раскола 1054 года», — делится сведениями публицист.

«Здесь под чутким руководством нынешней настоятельницы раба Божия Ксения несёт послушание в швейной мастерской, показывая, что для её отнюдь не изнеженных рук сей труд вполне знаком. Правда, сама она признаётся, что более привычна к механическим швейным машинкам, нежели к электрической. Поэтому „переводится“... на ручное шитьё. В этой монастырской мастерской шьют облачения для священников. Оксана Марченко рассказывает об особенностях их цвета, зависящего от того или иного празднования, которому посвящена служба», — изъясняет автор.

Вторая причина, по словам Скворцова, заключается в том, что в Николаевском монастыре находится чудотворный список иконы «Скоропослушница» — главной иконы домашней часовни семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

«Главная святыня Николаевского монастыря — это как раз чудотворный список иконы «Скоропослушница» — единственного изображения Богоматери, название которому она дала сама. Не станем делать пересказ этого случая. Оставим зрителю возможность самому насладиться этой историей, иллюстрированной знаменитым аниматором Ксенией Симоновой. Скажем только, что это, возможно, вторая причина выбора Николаевского монастыря для паломничества Марченко. Дело в том, что именно «Скоропослушница» — главная икона домашней часовни семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Этот образ был благословлён Оксане настоятелем афонского монастыря «Дохиар», в котором и случилось в 1664 году первое чудо со «Скоропослушницей», — подчеркивает публицист.

Кроме того, отмечает Скворцов, в девятой серии появляется такая знаменитость, как певец Филипп Киркоров.

«Автор же на примере Филиппа Киркорова, а также прихожан Николаевского монастыря показывает, что для духовного преображения нужен и духовный труд, и решимость пройти через собственные душевные страхи, переступить смятения и предубеждения», — заключает православный публицист Дмитрий Скворцов.