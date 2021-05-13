В Украине снова растет число новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 6 813 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 19 507 человек, умерли 346 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 мая 2021 года. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 569 человек; летальных случаев — 346; выздоровело — 19 507 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 12 мая зафиксировано 4 538 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 мая было зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 мая сообщалось о 2 817 новых инфицированных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 135 886 человека, 47 333 пациент скончался, 1 816 643 человек выздоровело.

За сутки 12 мая 2021 года в Украине привито 20 386 человек, 901 107 человек привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 3 828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).