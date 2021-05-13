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Tesla приостановила продажу электромобилей за биткоины

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Tesla приостановила продажу электромобилей за биткоины

Американский производитель электромобилей Tesla приостановил прием биткоинов в качестве средства оплаты из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты, сообщил глава компании Илон Маск.

«Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином», — написал он в Twitter.

По словам Маска, «криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях» с «многообещающим будущим», однако компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. В связи с этим Tesla также не будет продавать свои биткоины и использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью «устойчивых источников энергии», добавил бизнесмен.

На фоне сообщения Tesla стоимость биткоина упала более чем на 17%, до $46,2 тыс., следует из данных портала CoinDesk. Позже курс поднялся до $50 тыс. за монету.

Tesla разрешила продажу автомобилей за биткоины 24 марта. Такой способ оплаты был доступен только для клиентов из США, в других странах его планировали ввести позже в этом году. Маск отмечал, что компания не будет конвертировать полученную криптовалюту в фиатные деньги.

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В начале февраля Tesla купила биткоины на $1,5 млрд. Компания заявила, что вложила средства в эту криптовалюту ради «большей гибкости в дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от денежных средств». Позже Маск назвал это решение безрассудством. По его словам, действия Tesla не отражают напрямую его мнения, но биткоин — «попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».

биткоин, Tesla
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