В Кремле заявили об отсутствии договоренностей относительно встречи Путина и Байдена

Договоренности относительно возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пока не достигнуты. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. «Тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и анализа», — отметил он.

Путин и Байден провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и несколько международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе.