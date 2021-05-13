В Кремле заявили об отсутствии договоренностей относительно встречи Путина и Байдена

Договоренности относительно возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пока не достигнуты. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. «Тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и анализа», — отметил он.
Путин и Байден провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и несколько международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе.
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