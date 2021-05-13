Медведчука взяли под круглосуточный домашний арест

Судья Печерского районного суда Киева Вячеслав Пидпалый удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении Виктора Медведчука частично, постановив взять его под круглосуточный домашний арест.
«В удовлетворении ходатайства (ходатайства следствия об избрании меры пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей с альтернативой залога)... отказать... применить...меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — говорится в определении суда.
Как сообщалось, народные депутаты Украины фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.
Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.
Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ.
Сторона обвинения в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Медведчуку просила суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.
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