Медведчука взяли под круглосуточный домашний арест

Судья Печерского районного суда Киева Вячеслав Пидпалый удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении Виктора Медведчука частично, постановив взять его под круглосуточный домашний арест.

«В удовлетворении ходатайства (ходатайства следствия об избрании меры пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей с альтернативой залога)... отказать... применить...меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — говорится в определении суда.

Как сообщалось, народные депутаты Украины фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ.

Сторона обвинения в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Медведчуку просила суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.