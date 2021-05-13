Медведчук сделал заявление по итогам суда

Обвинения, прозвучавшие в суде во время избрания меры пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, не имеют под собой доказательной базы и являются политически мотивированными. Об этом заявил сам парламентарий после окончания заседания Печерского районного суда города Киева.
«Я считаю, это политически мотивированные обвинения в виде подозрений, которые предъявлены. Я считаю, что это не подтверждено никакими доказательствами», — подчеркнул Медведчук.
Также он добавил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования —политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.
«Все, о чем говорится в материалах, так называемые обстоятельства, так называемые доказательства, так называемые заключения, которые подтверждают, что логика тех, кто составлял подозрение, и тех, кто на сегодняшний день его выдвинул, — это политически мотивированное решение против оппозиции, против представителя самой крупной оппозиционной партии в нашей стране для того, чтобы просто провести расправу. Другую оценку этому я дать не могу», — сказал политик.
Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали его ареста, адвокатам удалось это оспорить и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, 11 мая 2021 года Офисом генерального прокурора председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку было выдвинуто подозрение в государственной измене, в связи с чем провели обыски в доме политика и в офисе оппозиционной партии. Комментируя действия правоохранителей, лидер ОПЗЖ заявил, что Офис генерального прокурора «выполняет противозаконный приказ власти» и что следственные действия были проведены с грубым нарушением законов и Конституции Украины.
«Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», — сказал Виктор Медведчук, подчеркнув, что считает действия власти расправой за его принципиальную политическую позицию.
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