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Кремль следит за ситуацией с Медведчуком, но не собирается вмешиваться

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Кремль следит за ситуацией с Медведчуком, но не собирается вмешиваться

Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Украине, но хочет быть уверен, что речь не идет о политической охоте на ведьм, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы смотрим, как развиваются события на Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической „охоте на ведьм“ и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», — сказал Песков.

Он также заявил, что президент России Владимир Путин считает Медведчука одним из украинских политиков, который в отличие от многих выступает за нормализацию отношений с РФ.

«Кем для Путина является Медведчук? Он для Путина является одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за процессом над Медведчуком и как можно описать его отношения с Путиным.

Песков добавил, что Медведчук и Путин «знают друг друга, они неоднократно встречались».

«Вы знаете, что в данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом, еще раз повторяю, он остается украинским политиком», — отметил он.

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Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.

Владимир Путин, Дмитрий Песков, Виктор Медведчук
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