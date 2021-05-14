Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки АЗС при продаже дизтоплива и бензина

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн/литр и бензина — не выше 5 грн/литр, сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Соответствующее ограничение для сетей автозаправочных станций (АЗС) внесено в правительственное «карантинное» постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года.
«Введение правительством предельных торговых надбавок на топливо — это вынужденная и временная мера на период карантина. Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях», — процитировала пресс-служба главу Минэкономики Игоря Петрашко.
«Правительство за здоровую и прозрачную конкуренцию на рынке топлива. Но в то же время правительство должно защитить простых потребителей, которые и так пострадали от вынужденного карантина. Предельный размер торговой надбавки сделает невозможным манипуляцию ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования», — добавил Петрашко.
Как сообщалось, согласно разработанному Министерством экономики обнародованному проекту постановления, средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.
Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а министерство — публиковать средние цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа каждого месяца.
В министерстве пояснили, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.
В начале мая Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 450 от 29 марта 2021 года, которым бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров. Документом введено декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%.
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