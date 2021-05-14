Путин заявил, что Украину превращают в «антипод» России

Украину превращают в антипода России, площадку, откуда из-за ее близости будут всегда приходить новости, требующие особого внимания с точки зрения безопасности.

Об этом в пятницу, 14 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — заявил глава РФ в ходе оперативного совещания с членами Совбеза.

По его словам, в Украине на данный момент происходит зачистка политического поля и закрытие общенациональных СМИ, однако реакция западных стран на подобную ситуацию отсутствует.

«Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, что они поддерживают решения подобного рода», — констатировал Путин.

Кроме того, комментируя арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, российский лидер заявил, что в Украине, «похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности».