Турция начинает выходить с карантина

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планируемом в июне значительном смягчении ограничительных мер по коронавирусу.

«С понедельника начнем возвращение к нормальной жизни. Детали мы обнародуем после заседания кабинета министров. В июне мы планируем в значительном объеме смягчить ограничительные меры», — сказал Эрдоган в телеобращении к нации.

Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 29 апреля до 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в четверг составил 11 534, это более чем в пять раз ниже максимума, зарегистрированного в середине апреля.