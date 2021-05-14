Италия с 16 мая отменяет карантин для въезжающих из стран ЕС и Шенгенской зоны

Италия отменяет с 16 мая обязательный карантин для приезжающих из стран ЕС, зоны Шенгена, а также Великобритании и Израиля. О соответствующем постановлении министра здравоохранения Роберто Сперанца информирует в пятницу сайт его ведомства.

До сих пор всем приезжающим из европейских необходимо было проходить пятидневный карантин, по истечении которого предписано сдавать тест на коронавирус. С 16 мая будет достаточно предъявить отрицательный результат теста. Эта мера призвана реанимировать туристическую отрасль.

Кроме того, глава Минздрава постановил расширить систему осуществления тестов на COVID-19 в аэропортах для прибывающих. Такая процедура будет осуществляться, помимо уже налаженного механизма тестирования в Риме и Милане, в аэропортах Венеции и Неаполя. Тестам в числе прочих будут подвергаться прибывающие из Канады, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов, а также США.

Минздрав поставил сохранить все действовавшие до сих пор ограничения для въезда в Италию из Бразилии, который запрещен даже в случае транзита. Подобный запрет действует также в отношении прибывающих из Индии, Бангладеш и с Шри-Ланки.

Ранее итальянские власти объявили о введении с середины месяца «зеленых пропусков», которые предполагается выдавать на основе сертификата вакцинации (признанными в ЕС прививками), справки о перенесенном ковиде, сроком действия полгода, а также отрицательного результата ПЦР-теста. Однако данный механизм, на подобии того, что предполагается ввести в ЕС с середины июня, пока не действует.

Итальянские власти объявили о намерении на основе «зеленого пропуска» открыть страну для туристов. До сих пор въезд по большей части и главным образом из стран, не входящих ЕС, допускается только по весомым причинам (работа, лечение, учеба), а также тем, кто обладает видом на жительство и проживает в Италии на постоянной основе. Кроме того, пока не восстановлено в полном объеме авиасообщение.