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Зеленский и Офис президента сами помогают Медведчуку сохранять статус топового политика, – Бакушинская

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Зеленский и Офис президента сами помогают Медведчуку сохранять статус топового политика, – Бакушинская

Виктор Медведчук принял вызов власти во главе с Зеленским и держит удар, а политические репрессии только помогают партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» укреплять свои позиции. Об этом написала в своей статье «Рубикон Медведчука» журналист Мария Бакушинская.

«Сам Виктор Медведчук держит удар. Это видно и по визиту лидера ОПЗЖ в офис Генпрокурора, и по громким заявлениям о том, что дело против него является политически мотивированным. Вспомним, как 28 раз отказывался прийти на допрос „сывочолый гетьман“, и станет ясно, что главный оппозиционер принял вызов», сделала вывод журналист.

Более того, Бакушинская пришла к выводу, что Виктор Медведчук смог перевернуть ситуацию в свою пользу и теперь сам берет «на слабо» Офис президента и лично Зеленского.

«И если вчера Офис Президента брал „на слабо“ Медведчука и Кремль, а сегодня уже Медведчук и Кремль приняли вызов и берут „на слабо“ Офис Президента и лично Зеленского», пояснила журналист.

Бакушинская также отметила, что политические репрессии только укрепляют репутацию Медведчука как ведущего оппозиционного политика.

«Уже сейчас можно говорить о том, что политические репрессии против ОПЗЖ помогут партии обновиться, а Медведчуку — перезагрузить свой имиджевый политический кейс и в пророссийской среде и на Юго-Востоке, где от него ждут решительности и более конкретных и четких заявлений по стратегическим вопросам»,  спрогнозировала журналист.

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По сути, сделала вывод Бакушинская, Банковая сама делает из лидера ОПЗЖ топового политика, поэтому планы Рината Ахметова запустить новый псевдооппозиционный проект для Юго-Востока не имеют перспективы.

«Вангую: еще пара обысков, и мы увидим „нового Медведчука“ с совершенно иной риторикой. Там может прозвучать и тема федерализации, и идея Таможенного союза, и второй государственный русский»,  заключила журналист Мария Бакушинская.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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Пятница, 14 мая 2021
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