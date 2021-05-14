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Набсовет «Нафтогаза» покидают 5 из 6 членов

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Набсовет «Нафтогаза» покидают 5 из 6 членов

Пять членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», 30 апреля публично объявившие о прекращении своих полномочий с 14 мая, отказались от предложения правительства продлить их на год, следует из пресс-релиза НАК в пятницу вечером.

«Таким образом, в составе Наблюдательного совета „Нафтогаза“ остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года», — говорится в документе.

«Поэтому Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений», — констатирует «Нафтогаз».

В качестве варианта урегулирования ситуации компания предлагает назначение нового состава наблюдательного совета.

«Нафтогаз» напоминает, что из набсовета уходят независимые члены Клэр Споттисвуд (глава совета), Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден и представители государства Юлия Ковалив и Наталья Бойко.

Ранее правительство Украины предложило членам набсовета НАК «Нафтогаз Украины» остаться еще на год — на срок действия полномочий нового главы правления Юрия Витренко, о чем премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в пятницу на встрече с послами G-7 и представительства ЕС в Украине в пятницу. Послы сделали заявление, что приветствуют достижение взаимопонимания с набсоветом.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров «Нафтогаза» 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК — как независимых, так и представителей от государства — с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления «Нафтогаза» с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

Набсовет «Нафтогаза» 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Нафтогаз України
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