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В Украине за сутки 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19

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В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 6 796 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 17 202 человека, умерли 322 человека, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«6 796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 мая 2021 года. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 197 человек; летальных случаев — 322; выздоровело — 17 202 человека», — написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.

Днем ранее, 14 мая было зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования COVID-19, 13 мая сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом, 12 мая зафиксировано 4 538 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 мая было зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 мая сообщалось о 2 817 новых инфицированных коронавирусом, 9 мая было зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, 8 мая было 8 710 новых случаев инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 150 244 человека, 47 942 пациента скончалось, 1 849 803 человека выздоровели.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

За сутки 14 мая 2021 года в Украине привито 23 638 человек, 936 499 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 13 661 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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