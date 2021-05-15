Лукашенко уже третий раз в этом году едет в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко может приехать в РФ до конца мая для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в Москве и Минске.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на информированные источники в российских и белорусских госструктурах, переговоры глав государств уже готовятся, они могут состояться до конца мая. При этом, источник, близкий к Кремлю, подтвердил изданию, что точную дату встречи не обнародуют. Место встречи Путина и Лукашенко также пока неизвестно, уточняет газета.

Отмечается, что планируемый приезд белорусского лидера будет его третьим визитом в Россию с начала этого года, предыдущие переговоры «проходили с глазу на глаз», третья встреча запланирована в таком же формате.

В начале мая в пресс-службе Лукашенко сообщили, что глава Беларуси во время телефонного разговора с Путиным договорился о «скорой встрече».