Лукашенко уже третий раз в этом году едет в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко может приехать в РФ до конца мая для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в Москве и Минске.
Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на информированные источники в российских и белорусских госструктурах, переговоры глав государств уже готовятся, они могут состояться до конца мая. При этом, источник, близкий к Кремлю, подтвердил изданию, что точную дату встречи не обнародуют. Место встречи Путина и Лукашенко также пока неизвестно, уточняет газета.
Отмечается, что планируемый приезд белорусского лидера будет его третьим визитом в Россию с начала этого года, предыдущие переговоры «проходили с глазу на глаз», третья встреча запланирована в таком же формате.
В начале мая в пресс-службе Лукашенко сообщили, что глава Беларуси во время телефонного разговора с Путиным договорился о «скорой встрече».
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