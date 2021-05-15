Лазарев о суде над Медведчуком: Такого «испанского стыда» в Украине не было давно

Для действующей власти и для стороны обвинения процесс по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обернулся позором.
Об этом в эфире канала «Первый независимый» заявил политолог Александр Лазарев.
«Такого „испанского стыда“ украинцы не видели уже давно. Если бы взяли студентов первого курса юридического факультета, они бы подготовились к процессу лучше. Когда судья задает вопрос, почему сторона обвинения просит 300 миллионов залога, а не, к примеру, миллиард, обвинение отвечает, что посчитало убытки с предыдущего года. Затем они же говорят, что посчитали не убытки, а стоимость ископаемых (в Крыму. — Ред.), на что судья просто крутил головой», — указал эксперт на некомпетентность обвинителей Виктора Медведчука.
Политолог напомнил о прокуроре, который начал цитировать Шептицкого и рассказывать, что Виктор Медведчук якобы против курса государства.
«Разве это допустимо в суде? Можно прийти в телестудию и заявить, что Медведчук не нравится, поскольку против вступления Украины в НАТО. Медведчук подтвердит, что против НАТО. Разве законом это запрещено? У каждого может быть свое мнение. Действующая власть первый раз в политике и, скорее всего, в последний. Они не понимают, как ведется политическая борьба, более того, не понимают, что такое политические и процессуальные процессы. То, что происходило на суде над Медведчуком, — чистая профанация: прокуроры не были готовы, они боялись, не понимали, что делают», — убежден Александр Лазарев.
Эксперт считает, что судебный процесс над Медведчуком — одна из составляющих продолжающегося политического давления власти на оппозицию.
«Это — продолжение санкций (в отношении Виктора Медведчука. — Ред.). Необходимо было чем-то их легитимизировать», — заявил Александр Лазарев.
Также эксперт поделился прогнозами дальнейших возможных действий власти в отношении Виктора Медведчука.
«Виктор Медведчук не сядет (в тюрьму. — Ред.), я в этом уверен. Власть очень сильно „дала в штангу“, когда начала заходить в юридическое поле и осуществлять путем юридических процессов политическое давление. Это не их сильный козырь. Это то же самое, как прийти с шахматного или шашечного кружка и начать играть в футбол с профессиональными футболистами. Сам процесс над Медведчуком очень неподготовлен. Хотели быстро, на хайпе залететь, объявить Виктора Медведчука преступником, заработать на этом полпроцента электоральной поддержки. Но вряд ли у них это получится. А вот создать дополнительную поддержку для Медведчука и ОПЗЖ среди неопределившегося электората у них очень хорошо выйдет», — подытожил Александр Лазарев.
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