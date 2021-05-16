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Максимилиан Кра: Направление, в котором движется Украина, вызывает беспокойство даже у тех, кому не нравится Медведчук

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Максимилиан Кра: Направление, в котором движется Украина, вызывает беспокойство даже у тех, кому не нравится Медведчук

Украина — единственная страна в Европе, где лидер оппозиции открыто сталкивается с политическими преследованиями. Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» заявил депутат Европейского парламента Максимилиан Кра, комментируя обвинение председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене.

«Мы видим ступеньки, которые идут в неправильном направлении. Первое — это давление на ваш канал, второе — это давление на русский язык. И последний шаг — это то, что оппозиционный лидер подвергается преследованию, и, очевидно, его хотят посадить в тюрьму. Шаг за шагом, мы видим рост давления и репрессий против тех, чье мнение отличается от мнения правительства», — отметил евродепутат.

Максимилиан Кра подчеркнул, что направление, в котором движется сейчас Украина, вызывает беспокойство даже у тех, кому не нравится Виктор Медведчук.

«Я могу только призвать украинцев открыть глаза на происходящее, на этот процесс репрессий и сказать: „Возможно сейчас это Виктор, а следующими будете вы, если вы не на стороне этого правительства“. Я человек извне, но тем, кто внутри, я говорю: „Проснитесь! Это ваша страна, не позволяйте ей идти в направлении репрессий и политической несправедливости“», — сказал депутат Европейского парламента.

Также он предположил, что украинское правительство демонстрирует свое нежелание разрешить конфликт на Донбассе в рамках Минского мирного процесса, так как преследует лидера оппозиции, который является единственным украинским политиком, отстаивающим этот мирный процесс.

«Мы должны отметить, что они (правительство. — Ред.) оказывают большое давление на оппозицию. Они могут остановить эту войну, но не делают этого. И я думаю, что это надо доносить европейскому сообществу и изменить их мнение. Это то, чего мы должны достичь, изменить восприятие и увидеть, что это правительство — плохое», — проинформировал Кра.

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Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

Виктор Медведчук, Европарламент
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