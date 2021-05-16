В Украине завтра грозы, град и шквальный ветер

В понедельник, 17 мая, в Украине будет наблюдаться ухудшение погоды, в результате чего в регионах ожидается град и шквальный ветер, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«17 мая в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.

Неделя в Украине начнется ливнями с грозами во всех областях. Дождевая погода в Украине будет держаться в течение первых дней недели.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Дожди прогнозируют в понедельник, вторник, среду и четверг. Погодная ситуация будет неизменной на всей территории Украины: почти регионы будут заливать дожди, только на востоке в четверг будет сухо.

В понедельник, 17 мая, температура воздуха в Украине будет колебаться от +17 на западе до +29 на востоке. Однако ближе к четвергу в стране станет прохладнее, ожидается от +13 в западных областях до +23 в восточных.

Ночная температура воздуха в течение недели будет колебаться по регионам от +6 до +16.