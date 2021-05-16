В Украине завтра грозы, град и шквальный ветер

В понедельник, 17 мая, в Украине будет наблюдаться ухудшение погоды, в результате чего в регионах ожидается град и шквальный ветер, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«17 мая в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.
Неделя в Украине начнется ливнями с грозами во всех областях. Дождевая погода в Украине будет держаться в течение первых дней недели.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Дожди прогнозируют в понедельник, вторник, среду и четверг. Погодная ситуация будет неизменной на всей территории Украины: почти регионы будут заливать дожди, только на востоке в четверг будет сухо.
В понедельник, 17 мая, температура воздуха в Украине будет колебаться от +17 на западе до +29 на востоке. Однако ближе к четвергу в стране станет прохладнее, ожидается от +13 в западных областях до +23 в восточных.
Ночная температура воздуха в течение недели будет колебаться по регионам от +6 до +16.
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