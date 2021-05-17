В Украине за сутки зафиксировано 2 136 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 136 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 6 869 человек, умерли 109 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«2 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 мая 2021 года. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 260 человек; летальных случаев — 109; выздоровело — 6 869 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 16 мая сообщалось о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 мая зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 мая было 7 562 новых случая инфицирования COVID-19, 13 мая сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 156 000 человека, 48 184 пациента скончались, 1 864 593 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

За сутки 16 мая 2021 года в Украине привито 2 230 человек, 940 160 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 18 394 человека.