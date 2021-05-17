Войти
Байден отменил семь указов Трампа
решение
Байден отменил семь указов Трампа
Кабмин предлагает членам набсовета «Нафтогаза» остаться еще на год
кадры
Кабмин предлагает членам набсовета «Нафтогаза» остаться еще на год

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки зафиксировано 2 136 новых случаев COVID-19

175
В Украине за сутки зафиксировано 2 136 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 136 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 6 869 человек, умерли 109 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«2 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 мая 2021 года. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 260 человек; летальных случаев — 109; выздоровело — 6 869 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 16 мая сообщалось о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 мая зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 мая было 7 562 новых случая инфицирования COVID-19, 13 мая сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 156 000 человека, 48 184 пациента скончались, 1 864 593 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Читайте также: NYT узнала о приставании Гейтса к сотрудницам Microsoft задолго до развода

За сутки 16 мая 2021 года в Украине привито 2 230 человек, 940 160 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 18 394 человека.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 мая 2021
Воскресенье, 16 мая 2021
Суббота, 15 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Как «заслуженные железнодорожники» становятся «почетными металлургами», не приходя в сознание

Прямо сейчас на наших глазах разворачивается пиар-кампания за повышение налогов и ренты для горнодобывающих предприятий. Главным рупором идеи повысить ренту на добычу железной руды для украинских предприятий сделали бывшего журналиста Сергея Лещенко.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Надавить на тормоз. Как на Банковой пытаются затормозить снижение рейтинга Зеленского и «Слуги народа»

Действующая власть постоянно «пудрит мозги» украинцам, чтобы с помощью различных манипуляций отвлекать от настоящих социальных проблем, волнующих миллионы наших сограждан. То со всех экранов телевизоров нам трубят о победоносных решениях и санкциях против контрабандистов, то рапортуют о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZiK. И хотя такие действия создают удачный информационный шум и выглядят как захватывающий экшн, однако они так и не решает главного вызова, который стоит перед Владимиром Александровичем - сохранение собственного рейтинга и поддержки избирателей.
Питер Диамандис
Питер Диамандис
футуролог, основатель Singularity University

Как образ мышления помогает продлить жизнь

Ученые считают, что продолжительность жизни зависит от многих факторов - генетики, привычек человека, образа жизни, качества медицины, но основатель Singularity University и фонда поддержки инноваций X-Prize Питер Диамандис уверен - не менее важный ключ к долголетию кроется в правильном мышлении. В своем блоге он рассказывает, что такое «мышление долголетия» и как увеличить продолжительность жизни, изменив сознание.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016