Рада на этой неделе соберется минимум на одно внеочередное заседание

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент соберется минимум на одно внеочередное заседание на этой неделе. Заседание может состояться уже завтра в 16:00.
Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.
«На этой неделе у нас планируется по меньшей мере одно внеочередное заседание, а может и больше. Первое внеочередное заседание — с таким предложением обратилась партия „Слуга народа“ еще в пятницу. Сегодня были выданы подписные листы», — заявил глава парламента, которого цитирует РБК-Украина.
По его словам, это внеочередное заседание будет касаться трех вещей.
«Этот вопросы кадровые. Два министра написали заявление по собственному желанию. Это господин Криклий и господин Петрашко. И есть представление премьер-министра Украины в отношении господина Степанова... Если будут собраны необходимые подписи, будет созвано внеочередное заседание в 16:00», — заявил спикер Рады.
Он также обратился к нардепам о необходимости заслушать позицию этих министров.
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