Войти
Зеленский назвал дату перехода на цифровой документооборот
официально
Зеленский назвал дату перехода на цифровой документооборот
Байден отменил семь указов Трампа
решение
Байден отменил семь указов Трампа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Рада на этой неделе соберется минимум на одно внеочередное заседание

199
Рада на этой неделе соберется минимум на одно внеочередное заседание

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент соберется минимум на одно внеочередное заседание на этой неделе. Заседание может состояться уже завтра в 16:00.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.

«На этой неделе у нас планируется по меньшей мере одно внеочередное заседание, а может и больше. Первое внеочередное заседание — с таким предложением обратилась партия „Слуга народа“ еще в пятницу. Сегодня были выданы подписные листы», — заявил глава парламента, которого цитирует РБК-Украина.

По его словам, это внеочередное заседание будет касаться трех вещей.

«Этот вопросы кадровые. Два министра написали заявление по собственному желанию. Это господин Криклий и господин Петрашко. И есть представление премьер-министра Украины в отношении господина Степанова... Если будут собраны необходимые подписи, будет созвано внеочередное заседание в 16:00», — заявил спикер Рады.

Читайте также: Зеленский назвал дату перехода на цифровой документооборот

Он также обратился к нардепам о необходимости заслушать позицию этих министров.

Верховная Рада, Дмитрий Разумков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 мая 2021
Воскресенье, 16 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Как «заслуженные железнодорожники» становятся «почетными металлургами», не приходя в сознание

Прямо сейчас на наших глазах разворачивается пиар-кампания за повышение налогов и ренты для горнодобывающих предприятий. Главным рупором идеи повысить ренту на добычу железной руды для украинских предприятий сделали бывшего журналиста Сергея Лещенко.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Надавить на тормоз. Как на Банковой пытаются затормозить снижение рейтинга Зеленского и «Слуги народа»

Действующая власть постоянно «пудрит мозги» украинцам, чтобы с помощью различных манипуляций отвлекать от настоящих социальных проблем, волнующих миллионы наших сограждан. То со всех экранов телевизоров нам трубят о победоносных решениях и санкциях против контрабандистов, то рапортуют о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZiK. И хотя такие действия создают удачный информационный шум и выглядят как захватывающий экшн, однако они так и не решает главного вызова, который стоит перед Владимиром Александровичем - сохранение собственного рейтинга и поддержки избирателей.
Питер Диамандис
Питер Диамандис
футуролог, основатель Singularity University

Как образ мышления помогает продлить жизнь

Ученые считают, что продолжительность жизни зависит от многих факторов - генетики, привычек человека, образа жизни, качества медицины, но основатель Singularity University и фонда поддержки инноваций X-Prize Питер Диамандис уверен - не менее важный ключ к долголетию кроется в правильном мышлении. В своем блоге он рассказывает, что такое «мышление долголетия» и как увеличить продолжительность жизни, изменив сознание.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016