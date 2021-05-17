Пресс-конференция Зеленского состоится 20 мая, с форматом пока не определились

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по случаю подведения итогов двух лет его каденции состоится 20 мая в широком формате журналистов, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Уже можно говорить официально: 20 мая состоится пресс-конференция президента. Это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского, обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты в течение третьего года», — сказал Подоляк в комментарии, переданному агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, «в настоящее время Офисом президента прорабатываются детали, формат и возможные ограничения в связи с COVID-19, которые будут официально озвучены в самое ближайшее время».

«Президент регулярно общается с журналистами — во время официальных событий, поездок. Но сейчас будет более широкий формат, как это и логично для итоговых пресс-конференций», — добавил он.