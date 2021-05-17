Пресс-конференция Зеленского состоится 20 мая, с форматом пока не определились

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по случаю подведения итогов двух лет его каденции состоится 20 мая в широком формате журналистов, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
«Уже можно говорить официально: 20 мая состоится пресс-конференция президента. Это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского, обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты в течение третьего года», — сказал Подоляк в комментарии, переданному агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, «в настоящее время Офисом президента прорабатываются детали, формат и возможные ограничения в связи с COVID-19, которые будут официально озвучены в самое ближайшее время».
«Президент регулярно общается с журналистами — во время официальных событий, поездок. Но сейчас будет более широкий формат, как это и логично для итоговых пресс-конференций», — добавил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016