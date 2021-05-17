Регулятор ФРГ разрешил начать укладку «Северного потока – 2» в немецких водах

Немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило уложить трубы для «Северного потока — 2» на морском дне в водах ФРГ, но и их монтаж может последовать только в конце мае. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении регулятора.
Речь идет об укладке труб на 2-километровом отрезке в немецкой исключительной экономической зоне посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, например, российский трубоукладчик «Фортуна».
«После тщательного взвешивания всех интересов это распоряжение было необходимо для укладки труб на 2 км, с тем чтобы они могли временно храниться в исключительной экономической зоне на морском дне до дальнейшего строительства», — отмечается в заявлении ведомства. «Аспекты, связанные с охраной окружающей среды, не препятствуют этому распоряжению», — указали там.
В BSH особо подчеркнули, что в связи с «приостанавливающим действием» исков экологов «в настоящий момент до конца мая нет права на строительство» трубопровода.
Ранее организации NABU и DUH опротестовали выданное в середине января разрешение на продолжение строительства трубопровода в водах ФРГ связи с предполагаемыми рисками для окружающей среды. Из-за «приостанавливающего действия» исков проводить работы по монтажу труб не разрешается. С конца мая по конец сентября, однако, действует обычное разрешение на строительство, выданное еще в 2018 году.
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