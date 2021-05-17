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Пискун предсказал серьезные международные последствия для Украины из-за дела Медведчука

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Пискун предсказал серьезные международные последствия для Украины из-за дела Медведчука

Если Офис генерального прокурора не предоставит реальные доказательства по обвинениям против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Украине грозит международный скандал. Об этом заявил экс-глава ГПУ Святослав Пискун в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».

«Доказательства либо есть, либо их нет. Если их нет, остаются разговоры — „припущення“, „невстановлені особи“ — и так продолжается бесконечно. Если в ближайшее время не будут добыты и легализированы те доказательства, о которых нам уже рассказали, это будет очень большая проблема», — заявил экс-глава ГПУ.

Он считает, что «провал» в расследовании сделает это дело попыткой незаконного привлечения к уголовной ответственности одного из лидеров оппозиции, что «повлечет серьезны международные последствия».

Бывший глава Генпрокуратуры уверен, что в ответ на действия украинской власти против Медведчука последует ответ Президента России Владимира Путина.

«Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин разведчик — он умеет ждать и терпеть. Поверьте, этого его учили в специальных вузах. Но то, что он отомстит — это 100%, — сказал Пискун. — Он придумает, у него для этого есть институт стратегической безопасности. У него для этого есть Шойгу с 20-миллионной армией, есть все, чтобы отомстить. Вот как сделать, чтобы он не мстил — это другой вопрос».

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Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения после суда, лидер ОПЗЖ заявил, что они не имеют под собой доказательной базы и являются политически мотивированными.

Владимир Путин, Виктор Медведчук, Святослав Пискун
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