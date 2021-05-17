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Германия назвала дату начала всеобщей вакцинации без ограничений по возрасту

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Германия назвала дату начала всеобщей вакцинации без ограничений по возрасту

Начиная с 7 июня в Германии отменяют «приоритетную вакцинацию», при которой прививку получали лишь определенные группы граждан, и переходят к всеобщей. Об этом заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, передает Der Spiegel.

Действовавший ранее приоритет при вакцинации глава Минздрава назвал необходимой мерой.

«Это было необходимо с эпидемиологической точки зрения. Это не было бюрократией, это было спасением человеческих жизней», — сказал Шпан.

Он добавил, что, несмотря на введение всеобщей вакцинации, у федеральных земель все равно останется право резервировать часть доз для определенных категорий людей.

Кроме того, министр отметил, что вакцинировать всех в июне не удастся из-за нехватки вакцины. Власти ожидают новых поставок в ближайшее время.

Вакцинация от коронавируса в Германии началась в конце декабря прошлого года. В приоритетном порядке прививали пожилых людей, а также работников домов престарелых и врачей, работающих непосредственно с больными COVID-19. К сегодняшнему дню в ФРГ одобрены вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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По данным немецкого Минздрава, к 16 мая в стране привиты 9,3 млн человек (11,2% населения). Как минимум одну дозу получили более 30,7 млн — то есть 37% жителей страны.

По данным Института Роберта Коха, за последние сутки в Германии выявлено 5412 новых случаев заражения COVID-19 и 64 летальных исхода.

ФРГ, вакцинация
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