В Украине за сутки 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 4 095 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 17 751 человек, умерли 285 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4 095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 мая 2021 года. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 999 человек; летальных случаев — 285; выздоровело — 17 751 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.

Днем ранее, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни, 16 мая сообщалось о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 мая зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 мая было 7 562 новых случая инфицирования COVID-19, 13 мая сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом, 12 мая зафиксировано 4 538 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 мая было зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 160 095 человек, 48 469 пациентов скончались, 1 882 344 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

За сутки 17 мая 2021 года в Украине привито 17 232 человека, 948 330 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 27 454 человека.