Судья намеренно блокирует рассмотрение апелляции по делу Медведчука, - Кузьмин

Судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука 21 мая может не состояться. Об этом написал в Facebook народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Парламентарий сообщил, что судья Печерского районного суда города Киева, вынесший 13 мая определение об избрании Виктору Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, до сих пор не огласил полный текст решения, а без этого апелляция невозможна.

«Назначенное для оглашения полного текста судебное заседание сегодня не состоялось. А пока не будет полного текста — не будет рассмотрена и апелляция», — написал Кузьмин.

Он обратил внимание на то, что, по всей видимости, имеет место сговор власти, суда и Офиса генерального прокурора.

«Ни один из прокуроров сегодня в суд не явился, видимо, зная, что оглашения судебного решения сегодня не будет. Это очень похоже на сговор действующей власти, прокуратуры и суда с целью „удержать“ незаконный домашний арест», — подчеркнул народный депутат Украины.

Ренат Кузьмин предполагает, что таким образом судья намеренно блокирует рассмотрение апелляции и будет «волокитить» оглашение своего же решения до 9 июля, когда появится новое определение суда о продлении срока домашнего ареста.

«Подлый и циничный прием процессуального мошенничества, возможный только в таком тоталитарном государстве, как Украина, где законы выписаны исключительно для обслуживания правящего режима», — подчеркнул Ренат Кузьмин.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис Генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны.

Комментируя эти обвинения, Виктор Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине. Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.