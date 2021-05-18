Судья намеренно блокирует рассмотрение апелляции по делу Медведчука, - Кузьмин

Судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука 21 мая может не состояться. Об этом написал в Facebook народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
Парламентарий сообщил, что судья Печерского районного суда города Киева, вынесший 13 мая определение об избрании Виктору Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, до сих пор не огласил полный текст решения, а без этого апелляция невозможна.
«Назначенное для оглашения полного текста судебное заседание сегодня не состоялось. А пока не будет полного текста — не будет рассмотрена и апелляция», — написал Кузьмин.
Он обратил внимание на то, что, по всей видимости, имеет место сговор власти, суда и Офиса генерального прокурора.
«Ни один из прокуроров сегодня в суд не явился, видимо, зная, что оглашения судебного решения сегодня не будет. Это очень похоже на сговор действующей власти, прокуратуры и суда с целью „удержать“ незаконный домашний арест», — подчеркнул народный депутат Украины.
Ренат Кузьмин предполагает, что таким образом судья намеренно блокирует рассмотрение апелляции и будет «волокитить» оглашение своего же решения до 9 июля, когда появится новое определение суда о продлении срока домашнего ареста.
«Подлый и циничный прием процессуального мошенничества, возможный только в таком тоталитарном государстве, как Украина, где законы выписаны исключительно для обслуживания правящего режима», — подчеркнул Ренат Кузьмин.
Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис Генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны.
Комментируя эти обвинения, Виктор Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине. Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
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