В Украине за сутки более 5000 новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 5 138 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 17 102 человек, умерли 227 человек, сообщает телеграм-канал коронавирус-инфо.

«5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 мая 2021 года. В частности, заболели 260 детей и 187 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2269 человек; летальных случаев — 277; выздоровело — 17 102 человек», — сказано в сообщении канала в среду утром.

Днем ранее, 18 мая за сутки было зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни, 16 мая сообщалось о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 мая зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 165 233 человек, 48 696 пациентов скончались, 1 899 446 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.