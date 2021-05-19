В Украине за сутки более 5000 новых случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 5 138 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 17 102 человек, умерли 227 человек, сообщает телеграм-канал коронавирус-инфо.
«5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 мая 2021 года. В частности, заболели 260 детей и 187 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2269 человек; летальных случаев — 277; выздоровело — 17 102 человек», — сказано в сообщении канала в среду утром.
Днем ранее, 18 мая за сутки было зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни, 16 мая сообщалось о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 мая зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 165 233 человек, 48 696 пациентов скончались, 1 899 446 человека выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016