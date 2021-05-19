На Банковой анонсировали пресс-конференцию Зеленского

Пресс-конференция Президента Владимира Зеленского начнется в четверг в 12:00 на государственном предприятии «Антонов».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

«В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Местом проведения мероприятия определено ГП «Антонов» по адресу: ул. Академика Туполева, 1.

Предыдущая большая пресс-конференция Президента состоялась 20 мая 2020 года. Местом её проведения была выбрана поляна возле Мариинского дворца.

20 мая 2019 года проходила инаугурация Зеленского на посту шестого Президента Украины.