ЕС призвал власти Беларуси прекратить преследования журналистов

Власти Беларуси должны прекратить преследования журналистов и независимых СМИ. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе в связи с блокировкой работы белорусского интернет-издания tut.by.

По мнению европейских чиновников, недавние действия Минска в отношении портала tut.by, других независимых СМИ и журналистов «демонстрируют полное пренебрежение белорусскими властями свободой выражения мнений».

«Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Беларусью, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Преследование журналистов должно прекратиться, и все задержанные должны быть немедленно освобождены вместе со всеми политическими заключенными», — говорится в заявлении.