Польша будет на границе вакцинировать работников из Украины

Украинцы, которые приезжают в Польшу работать, будут иметь возможность получить вакцину от COVID-19 фирмы Johnson&Johnson в пограничных пунктах пропуска с Украиной, сообщает «Польское Радио».
«Это будет как фильтр, защищающий страну от заноса коронавируса извне. Уже сейчас в наших пунктах тестирования у границы с Украиной мы ежедневно регистрируем несколько зараженных людей. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, также должны быть привиты, что усилит нашу защиту», — цитирует СМИ главу медицинского центра «CM Medyk» в Ряшеве, одного из организаторов кампании прививок на Подкарпатье Станислава Мазура.
По его словам, украинцам, которые приезжают в Польшу, предложат вакцину фирмы Johnson & Johnson. Применение однодозового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации введения второй дозы.
«Мы получили много сигналов от работодателей о том, что они хотят таких прививок. Компании, которые нанимают иностранцев на стройку, на сезонную работу, опасаются вспышки коронавируса, что впоследствии блокирует работу», — пояснил Мазур.
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