Биткоин за сутки обвалился на 30%

Стоимость биткоина на криптобирже Binance за сутки обвалилась на 30%, достигнув локального минимума в 30 тыс.

По данным на 16:35 курс биткойна находился на уровне $35,103 тыс. (-20,83%).

Цена актива начала падать вечером 18 мая на фоне запрета китайским финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами.

Нынешнее падение не является рекордным. В марте 2020-го произошло одно из самых резких падений котировок криптовалюты, когда они за сутки опускались почти на 50%, в моменте снижаясь до $3,8 тыс.