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Европейский союз призвал Украину не выходить за рамки закона в деле Медведчука

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Европейский союз призвал Украину не выходить за рамки закона в деле Медведчука

ЕС ожидает, что Украина обеспечит соблюдение надлежащей правовой процедуры в разбирательстве по обвинению в государственной измене председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он подчеркнул, что в ЕС понимают важность защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины любыми законными средствами, но при этом ЕС ожидает, что действия украинской власти не будут выходить за рамки законодательства.

«Мы надеемся, что Украина обеспечит надлежащую правовую процедуру в ходе продолжающегося разбирательства (по делу Медведчука. — Ред.)», — сказал Петер Стано.

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Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

ЕС, Виктор Медведчук
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