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Кабмин переизбрал действующих членов набсовета «Нафтогаза»

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Кабмин переизбрал действующих членов набсовета «Нафтогаза»

Правительство Украины на заседании в среду переизбрало сроком до одного года пять действующих членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», которые в связи с конфликтом вокруг смены главы правления ушли в отставку с 14 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Спасибо наблюдательному совету за конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании», — прокомментировал согласие набсовета продолжить работу глава правительства в своем Телеграм-канале.

Он отдельно поблагодарил главу набсовета Клэр Споттисвуд, которая во время своего выступления на Кабмине подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия.

Премьер подчеркнул, что правительство планирует провести абсолютно прозрачный конкурс и на должности членов наблюдательного совета, и на должность председателя правления.

«Правительство остается преданным дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам, где четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу», — отметил Шмыгаль.

В свою очередь Споттисвуд на заседании сообщила, что члены набсовета приняли предложение о повторном назначении на срок до года на условиях предыдущих контрактов и на основе дорожной карты, которую они представили правительству на прошлой неделе.

«Мы внимательно рассмотрим любые хорошие идеи и изменения в реализации нашей дорожной карты, которые предлагает нам глава правления. В оценке этих идей мы будет руководствоваться тем, что они имеют смысл для „Нафтогаза“, для страны и достижимы. Мы помним о вкладе компании в финансы страны», — сказала глава набсовета.

Помимо нее были переизбраны еще два независимых члена набсовета — Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также два представителя государства — Наталия Бойко и Юлия Ковалив. В НС с марта 2020 года также входит Роберт Бенш (США), как представитель государства Украина, но он не допускался к заседаниям из-за возможного конфликта интересов.

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Как сообщалось, правительство в рамках общего собрания акционеров «Нафтогаза» 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу набсовета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета — как независимых, так и представителей от государства — с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления «Нафтогаза» с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

Набсовет «Нафтогаза» 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Нафтогаз України
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