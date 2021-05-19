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В Украине в ближайшие дни снова дожди с грозами – но не везде

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В Украине в ближайшие дни снова дожди с грозами – но не везде

В Украине 20 мая в большинстве областей пройдут небольшие дожди, днем в центральных областях местами с грозами, ночью 8-13°, днем 14-19°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Облачно с прояснениями. В большинстве областей небольшие дожди, днем в центральных областях местами с грозами. Ветер северо-западный, на Левобережье — юго-западный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, на юго-востоке страны до 22°, на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 20 мая ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 10-12°, днем 17-19°, на Киевщине ночью 8-13°, днем 14-19°.

Согласно прогнозу, в дальнейшем осадки вероятны только 21 мая в центральных областях, ночью и в Карпатском регионе небольшие дожди, местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, 22 мая в юго-восточной части 11-16°; днем 21 мая 14-19°, на востоке и юге страны, 22 мая в большинстве областей 20-25°.

В столичном регионе 21-22 мая существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 21 мая 14-19°, 22 мая 20-25°.

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Синоптики прогнозируют 23 мая в западных, днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременный дождь, грозу, на остальной территории без осадков. 24 мая ночью в северных, центральных областях, в Карпатах и на Прикарпатье небольшой кратковременный дождь, на остальной территории днем в Украине без осадков. Температура ночью 8-13°, днем 18-24°; в южных и восточных областях ночью 10-15°, днем 22-27°, 23 мая на юго-востоке страны до 30°.

На Киевщине 23 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. 24 мая ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

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