Встреча Путина и Байдена должна состояться в ближайшие недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.
«Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели», — заявил Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.
Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава госдепа сказал: «Безусловно, я бы рекомендовал ее в качестве места встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой».
Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь «стабильные, предсказуемые отношения с Россией».
«Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам», — заявил госсекретарь США.
«Поэтому мы предпочли бы иметь стабильные, предсказуемые отношения. В то же время мы всегда будем отстаивать наши интересы и ценности, если им кто-то бросит вызов», — добавил он.
Ранее в Рейкьявике завершилась встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Это был первый личный контакт двух министров с момента назначения Блинкена на этот пост.
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