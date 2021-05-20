Встреча Путина и Байдена должна состояться в ближайшие недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

«Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели», — заявил Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.

Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава госдепа сказал: «Безусловно, я бы рекомендовал ее в качестве места встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой».

Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь «стабильные, предсказуемые отношения с Россией».

«Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам», — заявил госсекретарь США.

«Поэтому мы предпочли бы иметь стабильные, предсказуемые отношения. В то же время мы всегда будем отстаивать наши интересы и ценности, если им кто-то бросит вызов», — добавил он.

Ранее в Рейкьявике завершилась встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Это был первый личный контакт двух министров с момента назначения Блинкена на этот пост.