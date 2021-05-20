В Украине снова более 5000 новых случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 165 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 16 748 человек, умерли 203 человека, сообщает телеграм-канал «Коронавирус-инфо».
«5 165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 мая 2021 года. В частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 884 человека; летальных случаев — 203; выздоровело — 16 748 человек», — сказано в сообщении канала в четверг утром.
Днем ранее, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19, 18 мая за сутки было зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 170 398 человек, 48 899 пациентов скончались, 1 916 194 человека выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.
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