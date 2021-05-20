За сутки трейдеры потеряли свыше $8 млрд из-за обвала крипторынка

За прошедшие сутки криптотрейдеры потеряли свыше $8 млрд., по данным сервиса bybt. Были принудительно ликвидированы маржинальные позиции 726 тыс. пользователей. Крупнейшая ликвидация составила $67 млн, она произошла на криптобирже Huobi в паре с биткоином.
Ликвидация за прошедшие сутки оказалась одной из крупнейших за последнее время. Однако она уступила сумме потерь трейдеров 17 апреля, когда они лишились $9,3 млрд.
За последние 24 часа трейдеры потеряли наибольшее количество средств на сделках с биткоином — $3,4 млрд. На втором месте по этому показателю Ethereum — $2,2 млрд.
Вчера стоимость биткоина падала на 33%, до минимума в $30 тыс. С исторического максимума в $64,8 тыс., который был установлен 14 апреля, криптовалюта подешевела более, чем в два раза.
По состоянию на утро 20 мая биткоин торгуется на уровне в $40,1 тыс., за прошедшие сутки его цена выросла на 2%.
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