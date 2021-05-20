Виктора Ляшко назначили новым министром охраны здоровья. За проголосовали 262 депутата.

Как сообщалось, представление о назначении главного санитарного врача Ляшко министром здравоохранения инициировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ляшко уже около 20 лет работает в медицинской сфере. Он был врачом-интерном, экспертом Минздрава, первым заместителем Центра общественного здоровья и заместителем трех министров здравоохранения.

С началом пандемии коронавируса в Украине восстановили должность главного санитарного врача и назначили на нее Ляшко. Как главный санитарный врач Ляшко проводил брифинги по ситуации с COVID-19, проверял готовность больниц к приему пациентов и внедрял противоэпидемические меры. А уже в феврале 2021-го начал заниматься подготовкой к вакцинации и организацией процесса на местах.