НБУ определил 12 стратегических целей до 2025 года

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил стратегию до 2025 года, в которую вошли 12 целей по трем направлениям, в частности содействие восстановлению и развитию экономики, цифровые финансы как драйвер цифровизации экономики и институциональное развитие и операционное совершенство, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Новая стратегия НБУ... это дорожная карта, которой мы будем руководствоваться в ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан. На этом пути у нас есть три основные направления: ...содействие восстановлению и развитию экономики, ...цифровые финансы как драйвер цифровизации экономики..., институциональное развитие и операционное совершенство», — сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам заместителя главы НБУ Алексея Шабана, четыре стратегические цели по направлению «содействие восстановлению и развитию экономики» включают поддержание макростабильности, восстановление кредитования, развитие рынка финуслуг и инфраструктура рынков капитала.

Он отметил, что в направление «цифровые финансы как драйвер цифровизации экономики» вошли цели по развитию безналичной экономики, росту уровня фининклюзии, развитию инноваций и киберзащита финсектора.

Направление «институциональное развитие и операционное совершенство» включает продолжение внутренней трансформации, цифровизацию деятельности НБУ и ведение оперативного диалога с полисимейкерами и участниками рынка, а также развитие команды НБУ и привлечение кадров.

Как сообщалось, первая Стратегия НБУ была опубликована в марте 2018 года и включала семь целей. В том числе обеспечение низкой инфляции, создание стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капитала, финансовая инклюзия и построение современного, открытого, независимого и эффективного Национального банка.