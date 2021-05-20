Зеленский рассказал подробности про закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об олигархах могут представить на следующей неделе. Об этом он сказал во время большой пресс-конференции.

Президент отказался называть имена 13 олигархов, о которых ранее сообщили в СНБО.

«Главный смысл этого закона и главная философия — это моя философия, скажу вам откровенно, это моя идея, и поэтому этого закона до сих пор нет, потому что мы подробно подходим к каждой норме этого закона. В принципе он готов, написан. Но мы считаем, что есть несколько деталей. Я думаю, что он появится на следующей неделе», — говорит Зеленский.

Президент заверил, что цель этого закона — не убийство крупного бизнеса, а убийство понятия, содержания и влияния олигархической системы в нашей стране.

«Влияния на масс-медиа не будет. Влияния на политику не будет. Влияния на чиновников не будет. Но если это будет, эти люди получат билет под названием» олигарх ". Они появятся в специальном реестре«,- говорит президент.

Потом, продолжил Зеленский, этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за рубежом. Они понимают: цена их активов в Украине и за рубежом будет уменьшена не из-за санкции Украины, а из-за появления на законодательном уровне понятия «олигарх».

«Никто никого не убивает. Все хотят, чтобы крупный бизнес оставался, были крупные налогоплательщики, чтобы они могли быть, развивать бизнес... Это моя философия и достаточно жесткая позиция. У них (олигархов — ред) есть выбор»,- говорит президент.

Все, кто подпадает сейчас под понятие олигарх, смогут через некоторое время это изменить.

Напомним, 11 мая в СНБО сообщили, что под понятие «олигарх» в Украине подпадают сразу 13 граждан. Однако их имен не назвали.

Через некоторые время это сделал близкий к Банковой бывший народный депутат Сергей Лещенко. Он сообщил, что в список могут войти Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, супруги Гереги.