СБУ получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака

По ходатайству следователя СБУ, согласованного Генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Об этом сообщается в телеграм-канале спецслужбы.
Ранее следователи СБУ объявили его в розыск.
Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.
В ведомстве напомнили, что Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).
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